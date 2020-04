Half-Life: Alyx è giocabile fino alla fine senza VR grazie ad una mod (Di lunedì 13 aprile 2020) Un paio di settimane fa abbiamo vi avevamo mostrato alcune delle mod per Half-Life: Alyx che sostituivano il VR. Purtroppo tutte queste o erano un prototipo o non funzionavano perfettamente. Ora c'è una nuova mod non VR che promette che permetterà ai giocatori di provare e finire Half-Life: Alyx senza visore.Il processo di installazione potrebbe essere un po' complicato - c'è un video di sette minuti che spiega cosa fare - ma apparentemente una volta completato sarete in grado di farvi strada attraverso il gioco. C'è un elenco dei controlli nella pagina di Github, in cui si nota che il movimento (movimento regolare, ovviamente) viene impostato automaticamente sui tasti freccia anziché su WASD. Ci sono anche alcune note dettagliate per le sezioni con cui i giocatori potrebbero avere difficoltà grazie ai controlli rivisitati.Ovviamente non si ... Leggi su eurogamer Half-Life : Alyx sulle note di Happy Together in un video esilarante e imperdibile

'Half-Life : Alyx avrebbe dovuto essere la svolta per la VR ma ha fallito'

Half-Life : Alyx è ora in italiano grazie agli sforzi di un gruppo di traduttori amatoriali (Di lunedì 13 aprile 2020) Un paio di settimane fa abbiamo vi avevamo mostrato alcune delle mod perche sostituivano il VR. Purtroppo tutte queste o erano un prototipo o non funzionavano perfettamente. Ora c'è una nuova mod non VR che promette che permetterà ai giocatori di provare e finirevisore.Il processo di instzione potrebbe essere un po' complicato - c'è un video di sette minuti che spiega cosa fare - ma apparentemente una volta completato sarete in grado di farvi strada attraverso il gioco. C'è un elenco dei controlli nella pagina di Github, in cui si nota che il movimento (movimento regolare, ovviamente) viene impostato automaticamente sui tasti freccia anziché su WASD. Ci sono anche alcune note dettagliate per le sezioni con cui i giocatori potrebbero avere difficoltàai controlli rivisitati.Ovviamente non si ...

Eurogamer_it : Una nuova mod consente di giocare fino alla fine #HalfLifeAlyx senza VR. - infoitscienza : Half-Life Alyx: la prima mod non-VR permette di completare il gioco con mouse e tastiera - infoitscienza : Half-Life: Alyx è ora in italiano grazie agli sforzi di un gruppo di traduttori amatoriali - Eurogamer_it : #HalfLifeAlyx sulle note di Happy Together in un divertentissimo video. - GamingTalker : Half-Life Alyx, una mod permette di completare il gioco senza un visore VR -