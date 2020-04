Coronavirus | gite al mare e multe Da Milano a Roma Positivo fa festa a Lodi

(Di lunedì 13 aprile 2020)5%: controllati fuori senza motivo. I dati della Polizia locale e della Prefettura,Adiverse auto sono state fermate, con a bordo anche più persone, mentre tentavano di raggiungere il litorale e uscire dalla città senza alcuna giustificazione valida per unirsi a parenti o amici per il pranzo di Pasqua. Fermati anche alcuni runner nei parchi o lontani dalle proprie abitazioni

Pasquetta e gita fuori porta. Questa è la tradizione che non tiene conto della situazione in cui stiamo vivendo. Ecco che per applicare le misure d'emergenza varate dal governo per contrastare il ...È quanto emerge da una analisi della Coldiretti nel trarre un bilancio del giorno di Pasquetta, tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta alle quali si è dovuto rinunciare per l'emergenza ...