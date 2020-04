“Cancellato!”. Per Giovanni Ciacci una botta senza precedenti, il conduttore per ora non commenta (Di lunedì 13 aprile 2020) La nuova avventura di Giovanni Ciacci non è andata come sperato. A quanto riporta il settimanale Vero infatti, Vite da copertina, il programma in onda su TV8 che il conduttore guida da settembre al fianco di Elenoire Casalegno non sarà riconfermato dalla rete. Il motivo è presto detto: il contenitore, che mescola gossip, costume e attualità, non ha raggiunto i risultati sperati. Puntata dopo puntata gli ascolti sono calati e l’esperimento non ha soddisfatto il network. Al momento si tratta solo di una voce tutta da confermare ma, nonostante l’emergenza Coronavirus, per i dirigenti televisivi è già tempo di pensare alla prossima stagione televisiva.“Stando ad insistenti voci di corridoio, Vite da copertina, il programma guidato da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci, potrebbe non essere confermato nel palinsesto di TV8. Tra le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 aprile 2020) La nuova avventura dinon è andata come sperato. A quanto riporta il settimanale Vero infatti, Vite da copertina, il programma in onda su TV8 che ilguida da settembre al fianco di Elenoire Casalegno non sarà riconfermato dalla rete. Il motivo è presto detto: il contenitore, che mescola gossip, costume e attualità, non ha raggiunto i risultati sperati. Puntata dopo puntata gli ascolti sono calati e l’esperimento non ha soddisfatto il network. Al momento si tratta solo di una voce tutta da confermare ma, nonostante l’emergenza Coronavirus, per i dirigenti televisivi è già tempo di pensare alla prossima stagione televisiva.“Stando ad insistenti voci di corridoio, Vite da copertina, il programma guidato da Elenoire Casalegno e, potrebbe non essere confermato nel palinsesto di TV8. Tra le ...

