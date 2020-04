MotoGP, Le gare memorabili: Valentino Rossi trionfa in Qatar nel 2015 davanti a Dovizioso e Iannone, sconfitti Lorenzo e Marquez (Di domenica 12 aprile 2020) È il 29 marzo del 2015 quando l’Italia riesce ad occupare tutti i gradini del podio in una gara del Mondiale MotoGP dopo oltre 8 anni dalla precedente tripletta firmata da CapiRossi, Rossi e Melandri a Motegi nel 2006. L’impresa si materializza a Losail, sede della tappa inaugurale di uno dei campionati più controversi e celebri dell’intera storia del Motomondiale, che si concluderà con il quinto sigillo iridato in carriera dello spagnolo Jorge Lorenzo al termine di un testa a testa mozzafiato con il compagno di squadra in Yamaha Valentino Rossi fino all’ultimo giro del gran finale di Valencia. Il primo round stagionale del 2015 vede tra l’altro il ritorno nella classe regina di Aprilia e Suzuki con i rispettivi team ufficiali. Marc Marquez, reduce da un 2014 mostruoso in cui ha sbaragliato la concorrenza con la bellezza di 13 successi ... Leggi su oasport Coronavirus Motogp/ Meregalli (Yamaha) : "Ok a Mondiale con 10 gare e su Valentino..."

