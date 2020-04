Leclerc e Giovinazzi per ‘Race for the World’ (Di domenica 12 aprile 2020) Sei piloti di Formula 1 hanno annunciato la loro presenza ad un campionato virtuale per raccogliere 100.000 dollari da consegnare al Solidarity Response Fund la prossima settimana per lottare contro il Coronavirus. La serie 'Race for the World' si svolgera' in tre serate, che andranno in onda in streaming su internet, annoverando concorrenti di F1, Formula E, F2, F3, e Super Formula. Fra questi ci sono Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi e Nicholas Latifi. "Sono molto felice di questa iniziativa - ha scritto Leclerc su Twitter una volta fatto l'annuncio - Riunirci per questa bella causa è molto bello". Ogni round della serie si svolgerà su due gare, con appuntamenti fissati sabato 11, martedì 14 e venerdì 17 aprile.Come donazioni, i piloti hanno fissato un obiettivo di 100.000 dollari. Da segnalare la presenza ... Leggi su ilfogliettone Charles Leclerc - Giovinazzi e il portiere del Real Courtois le stelle della Race for the World

LIVE F1 - GP Australia virtuale 2020 in DIRETTA : Charles Leclerc trionfa con la Ferrari! Lundgaard 2° e Giovinazzi 5°

