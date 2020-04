Fabio Fazio | “Buona Pasqua in particolare a coloro che hanno perso qualcuno in questa

Leggi su tv.fanpage

(Di domenica 12 aprile 2020)apre l'appuntamento domenicale con "Che tempo che farà" su Rai2, con un sentito e accorato messaggio per tuttiche in queste settimaneunana cara a causa del Covid-19. Il conduttore, per la prima volta da quando il programma va in onda, ha deciso di non fermarsi per la domenica di, dimostrando di essere un punto di riferimento per il pubblico italiano.