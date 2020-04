Entra in studio medico e rapina la segretaria, 36enne in manette nel Casertano (Di domenica 12 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ Entrato in uno studio medico di Maddaloni (Caserta) con il volto coperto dal cappuccio della tuta, scaraventando a terra la segretaria e asportandole la borsa contenente la somma di cento euro e oggetti vari. Protagonista un 36enne del posto che, poco dopo il fatto, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Quando è stato bloccato, l’uomo ha dato in escandescenza provando ad aggredire i carabinieri e ha danneggiata un’auto ferma; il 36enne è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'articolo Entra in studio medico e rapina la segretaria, 36enne in manette nel Casertano proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Amici - l'indiscrezione sulla furia di Maria De Filippi : no - Mediaset non c'entra. In studio...

Amici 19 - Javier si sfoga contro i giudici ed esce dallo studio (per poi rientrare) (VIDEO)

Ultime Notizie dalla rete : Entra studio Entra in studio medico e rapina la segretaria, 36enne in manette nel Casertano anteprima24.it Under 21, Nicolato: "Studio nuovi talenti, mi manca il campo"

Il ct degli azzurrini a lavoro anche in questo periodo di pausa forzata, ma non nasconde i suoi dubbi dopo lo slittamento degli Europei di categoria al 2022 a ...

COVID-19: la mortalità sembra davvero più elevata nelle aree più inquinate

Uno studio dell'Università di Harvard aggiunge prove solide al presunto legame tra inquinamento atmosferico e gravità dell'epidemia da COVID-19. Secondo la nuova analisi, le aree geografiche con le ...

