Dramma a Lecce | bimbo di 8 mesi azzannato a morte dal cane di famiglia

Leggi su newsmondo

(Di domenica 12 aprile 2020) Tragedia a Tricase, in provincia di, dove un piccolo di 8è stato ucciso dal morso deldi. Inutili i soccorsi. TRICASE –in provincia diall’ora di cena di sabato. Un bambino di ottoè statomortalmente daldi. https://it.wikipedia.org/wiki/corso italiano#/media/File:AnitaCorso Italiano allevato in Italia.jpgazzannadi ottoLa tragedia si è consumata a Tricase, centro di oltre 17 mila abitanti situato nel Basso Salento. Dalle prime notizie, sembra che ilè avvenuto intorno all’ora di cena in giardino, allorché ildi grossa taglia ha morso il piccolo alla testa, sotto gli occhi di madre e nonna. Si tratterebbe di un corso, razza canina di tipo molossoide. La mamma e la nonna avrebbero provato in tutti i modi a ...