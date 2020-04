Brescia, Cellino non vuole giocare. E per la salvezza serve un mezzo miracolo (Di domenica 12 aprile 2020) Brescia, Cellino non vuole più giocare questa stagione. E per la salvezza serve un mezzo miracolo, sempre se si tornerà in campo Si ripartirà. O no. I dubbi, come è giusto che sia, sono davvero tanti. Le decisioni che verranno prese dai presidente delle squadre, dalla Lega e dalle Federazioni, porteranno sicuramente ad uno scontro. Sul fronte compatto del no c’è anche Massimo Cellino e il suo Brescia. Il presidente lo ha ribadito più volte, le Rondinelle non vogliono più scendere in campo. Ma bisognerà fare i conti anche con un’eventuale ripartenza. LA SITUAZIONE – Cellino ha sempre ribadito la sua volontà di non scendere più in campo, la città di Brescia è una delle più colpite dall’emergenza coronavirus. Un ragionamento che inevitabilmente farà discutere, ma che ... Leggi su calcionews24 Cellino : “Campionato? Non schiero il Brescia. Non ho paura della B perché non fallisco”

