Via Crucis 2020 (Di sabato 11 aprile 2020) Questo Venerdì Santo, a causa della grande calamità sanitaria che stiamo vivendo, ha visto la celebrazione della Via Crucis in modo anomalo. Di consueto la celebrazione si svolge normalmente al Colosseo con un grande partecipazione di fedeli che accorrono da ogni parte del mondo. Quest' anno la cerimonia della Via Crucis si è svolta in Vaticano, luogo altrettanto suggestivo e memoria del martirio dei primi cristiani tra cui l'apostolo Pietro. La cerimonia è stata presieduta da Papa Francesco sul Sagrato della Basilica di San Pietro con una inusuale piazza vuota, i fedeli lo seguivano in mondo visione da casa. Il Papa ha voluto affidare i testi delle meditazioni e delle preghiere per le stazioni della Via Crucis alla Cappellania della Casa di Reclusione "Due Palazzi" di Padova. Le meditazioni sono state scritte da cinque persone ...

