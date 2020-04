Niente sciocchezze a Pasqua e Pasquetta. Arcuri: “Il virus non è stato sconfitto, è ancora tra noi anche se siamo sulla buona strada” (Di sabato 11 aprile 2020) “Rivolgo un appello ancora più accorato del solito ai nostri cittadini, nei prossimi giorni, domani sarà Pasqua e lunedì sarà Pasquetta, non fate sciocchezze, continuate e se possibile rafforzate il convincimento di seguire le previsioni che vi abbiamo dato. Non uscite, continuate a seguire i comportamenti che avete responsabilmente tenuto fino ad oggi, usate il cervello e il vostro enorme senso di responsabilità”. E’ quanto ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa. “Il virus non è stato ancora sconfitto – ha aggiunto -, è ancora tra noi anche se siamo sulla buona strada ma non siamo alla fine del tunnel, anzi la fine del tunnel è ancora lontana. Vi continuo a supplicare, state in casa e state ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - Arcuri “Non siamo fuori dal tunnel - niente sciocchezze”

