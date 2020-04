Le lacrime di Barbara D’Urso: “A Pasqua da sola, non vedo l’ora arrivi lunedì” e la voce si spezza (Di sabato 11 aprile 2020) Il pianto spezza la voce di Barbara D’Urso sul finire dell’ultima puntata di Pomeriggio5. “Passerò la Pasqua da sola come molti di voi, non vedo l’ora che arrivi lunedì” ha detto la conduttrice prima di cedere alla commozione. Sarà una Pasqua diversa anche per il volto di Canale5 che in diretta, per qualche istante, ha lasciato intravedere la donna dietro il personaggio. Una donna che vivrà i prossimi giorni lontana dagli affetti più cari. Leggi su fanpage Barbara D’Urso scoppia in lacrime | Momento difficile della conduttrice

