Il discorso di Sergio Mattarella alla Nazione (Di sabato 11 aprile 2020) Il discorso del presidente della Repubblica Mattarella alla Nazione: “Auguro una Buona Pasqua a tutti”. ROMA – alla vigilia di Pasqua il Quirinale ha reso noto il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Nazione. Il Capo dello Stato ha voluto augurare una buona Pasqua a tutti gli italiani senza fare accenno alla vicenda politica tra il premier Conte e il Centrodestra. Il discorso del presidente Mattarella alla Nazione Il presidente Mattarella è ritornato a parlare alla Nazione attraverso un video pubblicato sulla pagina Youtune del Quirinale: “Ci apprestiamo a vivere domani il Giorno di Pasqua. Quest’anno la vivremo in condizioni molto diverse dal passato. Per i familiari delle vittime e le loro comunità renderà questa giornata particolarmente triste. Questo giorno sarà vissuto diversamente anche ... Leggi su newsmondo A breve il discorso di Sergio Mattarella alla Nazione

“Anche io…”. Sergio Mattarella - il fuorionda durante il discorso alla Nazione conquista tutti

Sergio Mattarella e il discorso agli Italiani : “pagina triste della storia” (Di sabato 11 aprile 2020) Ildel presidente della Repubblica: “Auguro una Buona Pasqua a tutti”. ROMA –vigilia di Pasqua il Quirinale ha reso noto ildel presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato ha voluto augurare una buona Pasqua a tutti gli italiani senza fare accennovicenda politica tra il premier Conte e il Centrodestra. Ildel presidenteIl presidenteè ritornato a parlareattraverso un video pubblicato sulla pagina Youtune del Quirinale: “Ci apprestiamo a vivere domani il Giorno di Pasqua. Quest’anno la vivremo in condizioni molto diverse dal passato. Per i familiari delle vittime e le loro comunità renderà questa giornata particolarmente triste. Questo giorno sarà vissuto diversamente anche ...

zazoomblog : A breve il discorso di Sergio Mattarella alla Nazione - #breve #discorso #Sergio #Mattarella - hurried57 : Ecco il discorso di Sergio Mattarella - NewsMondo1 : A breve il discorso di Sergio Mattarella alla Nazione - gaetano19762010 : RT @GalantoMassimo: Alle 19.00 discorso alla Nazione del Presidente #Mattarella. Daje Sergio, che siamo in ansia per i tuoi capelli. #ehgio… - Andrea_V_73 : RT @GalantoMassimo: Alle 19.00 discorso alla Nazione del Presidente #Mattarella. Daje Sergio, che siamo in ansia per i tuoi capelli. #ehgio… -