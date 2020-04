Coronavirus, Mattarella “Quest'anno sara' una Pasqua diversa per tutti” (Di sabato 11 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Quest'anno vivremo la Pasqua in condizioni molto diverse dal consueto, penseremo ai nostri numerosi concittadini morti per l'epidemia. Tante storie spezzate, affetti strappati, spesso all'improvviso. Per i loro familiari e per le comunita' di cui erano parte, il vuoto che essi hanno lasciato rendera' questa giornata particolarmente triste. Questo giorno sara' vissuto diversamente anche dai tanti malati, e dai molti medici e infermieri a cui si affidano e che si adoperano per la loro guarigione con generosita', mettendo a rischio se stessi. sara' diverso per tutti”. Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio di augurio alla Nazione in occasione della Pasqua. “In molte lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine che tanti stanno vivendo anche in questi giorni abitualmente di festa ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : il testo del videomessaggio del Presidente Mattarella per la Pasqua (2)

