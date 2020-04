Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Troppi morti, record di tamponi ma a Pasqua state a casa, il virus è ancora tra noi» (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizieI dati diffusi dalla Protezione civile l’11 aprile parlano di 100.269 casi totali di positività al Coronavirus (+1.996 in 24 ore): 32.534 guariti (+2.079 in un giorno) e 19.468 decessi (+619). Nell’ultimo giorno sono stati effettuati altri 56.609 tamponi. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 28.144 (-98), di cui 3.381 in terapia intensiva (-116). Dato che continua a calare per il sesto giorno consecutivo. «Ci sono ancora Troppi morti, nonostante stiano calando il numero di ricoverati con sintomi e quelli in terapia intensiva. record di tamponi, fatti dalle regioni in tutta Italia, dall’inizio di questa epidemia», spiega a Open Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico che ha fondato la pagina ... Leggi su open.online Contagiati da coronavirus in Italia : malati - morti - guariti. I numeri aggiornati a oggi - oltre 152mila casi positivi

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Numeri molto incoraggianti in Spagna - cala il numero di malati nelle ultime 24 ore

Coronavirus - venerdì più 10mila denunce : 41 esercizi commerciali chiusi - i numeri (Di sabato 11 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizieI dati diffusi dalla Protezione civile l’11 aprile parlano di 100.269 casi totali di positività al(+1.996 in 24 ore): 32.534 guariti (+2.079 in un giorno) e 19.468 decessi (+619). Nell’ultimo giorno sono stati effettuati altri 56.609. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 28.144 (-98), di cui 3.381 in terapia intensiva (-116). Dato che continua a calare per il sesto giorno consecutivo. «Ci sono ancora, nonostante stiano calando il numero di ricoverati con sintomi e quelli in terapia intensiva.di, fatti dalle regioni in tutta Italia, dall’inizio di questa epidemia», spiega a Open Giorgioe divulgatore scientifico che ha fondato la pagina ...

sole24ore : Sono 3.951 i nuovi casi di contagio in Italia, con una crescita del 2,75% rispetto alla giornata del 9 aprile. Le v… - RaiNews : I numeri dell'Istat sull'incidenza del #COVID?19 in #Lombardia e non solo - LaStampa : I veri numeri del coronavirus: svolta in Lombardia, ma il Piemonte esplode. Allarme nell’Alessandrino: 190% dei mor… - ilquotidianoweb : Altri cinque nuovi casi di positività al #coronavirus nel Vibonese. Si tratta di persone provenienti dall'estero ch… - augusto_amato : I numeri Istat: allarme Piemonte. Nell’Alessandrino le vittime sono il 190% sopra la media degli ultimi 5 anni… -