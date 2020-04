Alberto Matano al posto di Flavio Inisinna e L’Eredità | la decisione della Rai

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 11 aprile 2020) Il game show L’Eredità salta per dare spazio a La vita in diretta Ebbene sì, a causa dell’allungamento dell’appuntamento de La vita in diretta che in onda venerdì 10 aprile 2020, che ha visto Lorella Cuccarini eandare in onda fino alle 19.30, la puntata in replica del game show L’Eredità di Flavo Insinna, è naturalmente saltata. Per quale motivo la trasmissione con La Ghigliottina non è andata in onda? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate e da cosa è stato sostituito. L’annuncio di Lorella Cuccarini ea La vita in diretta Non è la prima volta che in questo periodo di quarantena il quiz viene sospeso per dare spazio alle conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte. Infatti, mezzora prima delle 20 i due conduttori Lorella Cuccarini ...