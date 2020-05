Coronavirus, Galli a Sky Tg24: "Le attuali misure non bastano ancora" (Di sabato 21 marzo 2020) Le attuali misure per il contenimento del Coronavirus "non bastano ancora". A dirlo a Sky Tg24 è Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. L'infettivologo, sulle nuove restrizioni volute dal governo, afferma: "Le misure sono importanti e perché funzionino devono essere radicali perché altrimenti, ce lo dimostra Wuhan che è riuscita ad uscire da questo disastro in un tempo ragionevole anche se lungo, rischiamo che il nostro tempo diventi lunghissimo". Poi ammonisce: "Stare a casa è fondamentale, ma se si sta a casa in una situazione in cui le licenze di uscita in cui si possono raggiungere situazioni in cui c’è parecchia gente sono molto numerose e non giustificate, andremo avanti a cerchi concentrici a continuare ad avere più infezioni". E ancora: "Ai medici di famiglia serve ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - Galli a Sky Tg24 : "Le attuali misure non bastano ancora"

Coronavirus - l’allarme di Galli : “Se non si sta attenti si deve richiudere tutto”

Coronavirus - Galli a Sky Tg24 : "Le attuali misure non bastano ancora" (Di sabato 21 marzo 2020) Leper il contenimento del"nonancora". A dirlo a Skyè Massimo, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. L'infettivologo, sulle nuove restrizioni volute dal governo, afferma: "Lesono importanti e perché funzionino devono essere radicali perché altrimenti, ce lo dimostra Wuhan che è riuscita ad uscire da questo disastro in un tempo ragionevole anche se lungo, rischiamo che il nostro tempo diventi lunghissimo". Poi ammonisce: "Stare a casa è fondamentale, ma se si sta a casa in una situazione in cui le licenze di uscita in cui si possono raggiungere situazioni in cui c’è parecchia gente sono molto numerose e non giustificate, andremo avanti a cerchi concentrici a continuare ad avere più infezioni". E ancora: "Ai medici di famiglia serve ...

SkyTG24 : Coronavirus #Milano, infettivologo Galli: “Emergenza non è finita” - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Fase 2? Siamo in stato confusionale, indicazioni non facili da applicare. Prioritario s… - Gaetano_Cala : RT @SkyTG24: Coronavirus #Milano, infettivologo Galli: “Emergenza non è finita” - bnotizie : Coronavirus, Galli: `Emergenza non è finita` - TG Roseto - CarieriF : RT @jedasupport: #coronavirus Fase 2. Infettivologo Galli: 'siate responsabili altrimenti si richiude tutto' -