Zamorano: «Gran reazione, partita perfetta. Con il Napoli sarà dura» (Di martedì 11 febbraio 2020) Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter, è intervenuto ai microfoni del sito nerazzurro per commentare il successo nel derby Ivan Zamorano, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto sul sito ufficiale nerazzurro per analizzare la vittoria nel derby: «Quarto derby di fila come spettatore, quarta vittoria: vi prometto che proverò a venire a Milano sempre. Il mio feeling con l’Inter inizia nel giorno in cui sono sbarcato a Milano e non si è mai fermato. C’è qualcosa di potente a legarmi ai colori nerazzurri». DERBY – «A fine primo tempo avevamo tutti quella sensazione negativa, potevamo essere sotto anche di più di due gol. Poi si è trasformata nella partita perfetta, con un finale felicissimo. Questa squadra non solo gioca bene, ma ha carattere, cuore. L’emozione trasmessa nel secondo tempo è stata eccezionale. Ora viene il difficile: mantenere la vetta, ... calcionews24

