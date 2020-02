Vanessa Bryant: "Cerco di elaborare la morte di Kobe, ma il mio corpo non accetta che Gigi non torna più da me" (Di martedì 11 febbraio 2020) “Il mio cervello rifiuta di accettare la morte di Kobe e Gigi”. Sono le parole strazianti di Vanessa Bryant, a due settimane dal tragico incidente in elicottero in cui hanno perso la vita suo marito e la figlia 12enne. La donna ha voluto raccontare il dolore causatole dalla perdita in un post su Instagram: “Non riesco ad elaborare insieme entrambi i lutti. Sto impazzendo, ma devo essere forte per le mie altre tre bambini”.“Sono sempre stata riluttante ad esprimere a parole le mie emozioni”, esordisce Vanessa. “Il mio cervello rifiuta di accettare che sia Kobe che Gigi se ne siano andati. È come se stessi cercando di elaborare la scomparsa di Kobe, ma il mio corpo non accetta l’idea che Gigi non potrà più tornare da me. È sbagliato. Perché devo svegliarmi un altro giorno senza che la mia bambina possa ... huffingtonpost

mikaboumboum : RT @VanityFairIt: «Non riesco ad elaborare insieme entrambi i lutti. Sto impazzendo, ma devo essere forte per le mie altre tre bambine» htt… - gabrielefermi : Vanessa Bryant: Sto provando ad accettare la morte di Kobe, non riesco con Gigi @Sportando - fantaservice : Vanessa Bryant: 'Il mio cervello rifiuta la loro morte' -