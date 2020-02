Spagna, per mesi abusa sessualmente di 12 bimbe a scuola: bidello condannato a 42 anni (Di martedì 11 febbraio 2020) Le vittime degli abusi sono piccole alunne tra i 6 e i 10 anni di età che frequentavano il collegio Lope de la Vega, nell'enclave spagnola di Ceuta. L’accusa aveva chiesto per lui oltre ottanta anni di carcere ma il tribunale ha dimezzato la pena concedendogli le attenuanti per aver ammesso le sue colpe. fanpage

