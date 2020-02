Sofia Aloisi, ballerina con la tetraparesi spastica: “Per me danzare è come volare” (Di martedì 11 febbraio 2020) Sofia Aloisi, siciliana di Paternò, in provincia di Catania, è una ragazza con la tetraparesi spastica con una grande passione, quella della danza. La giovane ballerina trasmette una grande lezione di vita: Nonostante la disabilità è bello avere un sogno, studiare e raggiungere i propri traguardi. fanpage

Sofia Aloisi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sofia Aloisi