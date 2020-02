Serena Enardu e Pago, duro scontro al Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo (Di martedì 11 febbraio 2020) Pago incontra il Fratello al Grande Fratello Vip, scoppia un’accesa discussione con Serena Enardu nella casa Nervi molto tesi tra Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip, nella puntata di ieri 10 febbario su Canale 5. Pedro, il Fratello del gieffino, è entrato nella casa per parlare con lui. Pedro pensa che il percorso del Fratello non sia più lo stesso dopo l’ingresso di Serena nella casa, ha fatto poi una confessione a Pago. Queste le sue parole: “È opinione comune, tra la tua famiglia e i tuoi amici. Dopo che è entrata lei ti stai concentrando troppo sulla coppia e poco su te stesso. Sei l’artista, il cantautore. Ci sta sì, però ho il dovere di dirti che se lei veramente ti ama ti aspetta fuori, non entra qua dentro.” Il Fratello del gieffino ha aggiunto: “Magari è anche vero che ti ama alla follia, non lo so, però per il bene tuo da artista ti aspetta ... nonsolo.tv

