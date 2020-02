Sci alpino: cancellata la prima prova della discesa libera maschile di Saalbach a causa del maltempo (Di martedì 11 febbraio 2020) Sarà necessario aspettare almeno altre 24 ore per poter vedere all’opera nuovamente gli specialisti delle prove veloci maschili nel Circo Bianco. La FIS ha infatti deciso di cancellare la prima prova della discesa libera di Saalbach, prevista per le ore 12.30 odierne, a causa del maltempo che sta imperversando sulla località austriaca. Al momento è confermato il resto del programma della tappa di Coppa del Mondo, a partire dalla prova di domani fino ad arrivare alla discesa vera e propria di giovedì 13 e al Super-G di venerdì 14. Ricordiamo che la pista di Saalbach è stata scelta qualche settimana fa dalla federazione per disputare le competizioni originariamente in programma a Yanqing, in Cina, a causa dei noti problemi legati al Coronovirus. La Nazionale Italiana, priva dell’infortunato Dominik Paris, schiererà un contingente di otto uomini composto da Guglielmo Bosca, ... oasport

