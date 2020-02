Sanità: Policlinico Palermo, in sala operatoria con minicar e tricicli (Di martedì 11 febbraio 2020) Palermo, 11 feb. (Adnkronos) - Addio alle barelle e spazio alle minicar e ai tricicli. E' così che da oggi i piccoli pazienti del reparto di Chirurgia pediatrica del Policlinico Giaccone di Palermo faranno il loro ingresso in sala operatoria. L'iniziativa, resa possibile grazie alla donazione di qua liberoquotidiano

TV7Benevento : Sanità: Policlinico Palermo, in sala operatoria con minicar e tricicli (2)... - TV7Benevento : Sanità: Policlinico Palermo, in sala operatoria con minicar e tricicli... - TVMR_CNMR : ??Istituito lo sportello per le #malattierare presso il Policlinico Federico ll Napoli. ??Partirà il 10 febbraio 202… -