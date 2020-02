Robot domestici: come funzionano e il miglior modello (Di martedì 11 febbraio 2020) La scienza della Robotica è sempre più avanzata e sta diventando sempre più importante, anche all’interno delle nostre mura domestiche. Tra gli oggetti dotati di intelligenza artificiale più desiderati per la casa, infatti, ci sono i Robot aspirapolvere che da alcuni anni hanno catalizzato l’attenzione di tantissime famiglie. Questi Robot presentano diverse funzioni, diversi modelli e l’obiettivo comune di riuscire a ripulire la casa per bene con il minimo sforzo, soprattutto, quando non siamo presenti all’interno delle abitazioni. Robot domestici Diverse testimonianze hanno affermato quello che già si pensava da tempo, ovvero che le persone si possono affezionare ai Robot. Secondo il fondatore e CEO di iRobot, Colin Angle, tutte le persone che acquistano un Robot per fare le pulizie domestiche, dopo averlo acceso iniziano a empatizzare con lui, tanto da dargli ... notizie

fondpirelli : Cultura d’impresa: l'eccellenza dell'industria #robotica italiana nell'esempio di 'Scribit', tra le venti migliori… - StraNotizie : Robot Aspirapolvere e lavapavimenti, con WiFi, Professionale 4 in 1, Scopa, Aspira, Passa Il Panno E Lava, Adatto a… -