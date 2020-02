Pensioni ultime notizie: addio Quota 100 e Riforma Fornero (Di martedì 11 febbraio 2020) Pensioni ultime notizie: addio Quota 100 e Riforma Fornero Un pacchetto per le Pensioni e uno per la famiglia: sono queste le priorità del governo Conte, annunciate durante un confronto con i ministri e altri rappresentanti del governo durante un tavolo incentrato su Occupazione e Welfare indetto a Palazzo Chigi. Il premier Conte, in quest’occasione, ha affermato che “il sostegno alla famiglia è un’assoluta priorità del governo già per il 2020” ed è nel piano perseguire una politica di ottimizzazione delle misure già esistenti, nonché l’istituzione di strumenti più efficaci “a sostegno della famiglia con particolare attenzione ai nuclei familiari numerosi e a basso reddito”. Segui Termometro Politico su Google News Pensioni ultime notizie: Quota 100, addio anticipato? Ma si è parlato anche di Pensioni, visto che lunedì 10 febbraio 2020 è stato organizzato il secondo ... termometropolitico

