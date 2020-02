Oroscopo di oggi Paolo Fox: le stelle dell’11 febbraio a I Fatti Vostri (Di martedì 11 febbraio 2020) Oroscopo del giorno Paolo Fox: previsioni zodiacali martedì 11 febbraio Anche oggi Paolo Fox ha svelato l’Oroscopo a I Fatti Vostri. Il noto astrologo di Rai2 ha svelato le previsioni del giorno anche ieri riportando in anticipo l’Oroscopo dell’11 febbraio sottolineando che l’Ariete dovrà fare attenzione all’amore. Il Toro potrà puntare sul lavoro mentre i Gemelli avranno dei dubbi. L’Oroscopo del giorno di Paolo Fox ha riportato che il Cancro dovrà deporre l’ascia di guerra mentre il Leone sarà fortunato in amore. L’astrologo ha riportato che la Vergine dovrà sistemare qualcosa in amore. Il martedì sarà di passione per la Bilancia, lo Scorpione avrà la Luna a favore, invece il Sagittario, secondo Paolo Fox, avrà buone idee nel lavoro. Il Capricorno dovrà fare attenzione in amore, mentre l’Acquario vivrà un rilancio nei sentimenti ... lanostratv

