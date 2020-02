Metro A di Roma | circolazione rallentata tra Arco di Travertino e Termini per guasto

Il 9 febbraio del 1955 - 65 anni fa - fu inaugurata la Metropolitana di Roma : era la prima in Italia : La Metropolitana di Roma, l'attuale linea B, fu inaugurata il 9 febbraio 1955 dal presidente della Repubblica Luigi Einaudi e dal cardinale vicario di Roma Clemente Micara alla stazione Termini. La linea A fu inaugurata venticinque anni dopo, il 16 febbraio del 1980 dall'allora sindaco Luigi Petroselli.Continua a leggere

Politi-Cerquoni : sistema Metropolitana Roma crolla a pezzi : Roma – “I Romani affrontano la nuova settimana con un ennesimo guasto alla metropolitana. La stazione in questione è Furio Camillo dove nella serata di domenica è crollato un gradino della scala mobile e fortunatamente non ci sono stati feriti”. “Questi i risultati della superficialità e dell’incuria con cui il M5S sta gestendo la città ed in particolare la mobilità. Un nuovo disagio per i cittadini che si aggiunge alle ...

Roma - la sindaca Raggi porta la Metro fino a piazza Venezia. “Siamo alle fasi finali. Entro pochi mesi consegneremo il progetto al Governo” : Prende forma la stazione museo di piazza Venezia della Metro C di Roma. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi (nella foto), in riferimento a quanto emerso venerdì nella seduta della commissione Mobilità del Campidoglio. “Ormai siamo arrivati alle fasi finali ed Entro pochi mesi saremo pronti a consegnare il progetto al ministero delle Infrastrutture dei trasporti. In questo modo otterremo i finanziamenti per ...

Metropolitana di Roma - 65 anni fa l’inaugurazione : Il 9 febbraio 1955, il presidente della Repubblica inaugurava la prima linea della Metropolitana di Roma. Da Termini si raggiungeva l’Eur. La Metropolitana di Roma compie 65 anni. Era infatti il 9 febbraio 1955 quando il presidente della Repubblica Luigi Einaudi inaugurava la prima linea. Il servizio regolare iniziò il giorno successivo. Il progetto originario Il primo progetto organico di realizzazione della Metropolitana di ...

Angelo Diario : il consigliere M5S che dice che i romani dovrebbero pagare una tassa per la Metro aperta : Come sappiamo, di recente ATAC ha riaperto a metà la metro a Barberini, che adesso è utilizzabile soltanto in uscita mentre altre stazioni sono rimaste chiuse per mesi e altre lo sono ancora per manutenzione ordinaria. Come è normale che sia, i commercianti da quasi un anno si lamentano per la chiusura della fermata e paventano un’azione legale per la chiusura. Il sempre vigile Angelo Diario, consigliere del MoVimento 5 Stelle, ha scritto ...

Autobus a Roma. A Tor Vergata collegamento dedicato campus universitario-Metro Anagnina : Aumentano i collegamenti tra la metro A Anagnina e il polo universitario e ospedaliero di Tor Vergata, con l’attivazione della

Perché la stazione Barberini della Metro di Roma è stata chiusa per quasi un anno? : C'entrano le indagini della procura sugli incidenti e i problemi agli impianti, ma non è ancora finita: per ora ha riaperto solo in uscita

Sciopero Atac a Roma 3 febbraio : lunedì nero con Metro - bus e tram a rischio : lunedì nero a Roma domani 3 febbraio con lo Sciopero dei dipendenti Atac, che incroceranno le braccia dalle ore 8.30 alle 17 e dalle ore 20 a fine servizio. In programma anche il blocco del traffico nella Ztl Fascia Verde, con lo stop ai veicoli a benzina fino ad Euro 2 dalle 7.30 alle ore 20.30.Continua a leggere