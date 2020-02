Meteo, che pazzo inverno! L’anticiclone fa alzare le temperature in modo vertiginoso in tutta Italia (Di martedì 11 febbraio 2020) temperature primaverili su tutta la penisola. Vento caldo e temperature fino a 25 gradi in Sicilia. Il clima resterà mite fino al weekend. Continua l’inverno anomalo su tutta la penisola italiana. Come confermato dal sito ‘ilMeteo.it’, quella di oggi è una giornata incredibilmente calda su molte regioni italiane. Un febbraio assolutamente anomalo. Oggi le temperature … L'articolo Meteo, che pazzo inverno! L’anticiclone fa alzare le temperature in modo vertiginoso in tutta Italia NewNotizie.it. newnotizie

