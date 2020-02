La proposta del Corsport: “aprire l’uso del Var all’iniziativa delle squadre” (Di martedì 11 febbraio 2020) Continua a far discutere l’episodio di Napoli-Lecce, non tanto per il mancato rigore, ma per il rifiuto di Giua di andare a rivedere l’azione al Var, cosa sottolineata nel post partita anche dal ds del Napoli Giuntoli. Arriva così la proposta del Corriere dello Sport, “aprire l’uso del Var all’iniziativa delle squadre” Lo scrive oggi Alessandro Barbano, che propone di consentire la richiesta di una verifica al monitor agli allenatori o al quarto uomo È l’unico modo per governare la giungla di decisioni controverse che segna il rapporto tra l’occhio elettronico e l’autonomia del direttore di gara. Sarebbe una modifica sostanziale, specifica, che non può essere adottata dalle singole federazioni ovviamente Ma sarebbe una proposta che la FIGC avrebbe titolo di presentare e sostenere, poiché quello italiano è stato il campionato pilota nella sperimentazione del ... ilnapolista

Capezzone : Su @atlanticomag una mia proposta di iniziativa: si apra campagna civile e di opinione per un veto italiano alla ri… - Giorgiolaporta : Lapidi commemorative dei martiri delle #foibe distrutte, insulti sulle case delle vittime dell'olocausto. Nel fratt… - elenabonetti : Il #FamilyAct è un progetto integrato ampio e coerente, su sollecitazione del Presidente @GiuseppeConteIT e in acco… -