In regalo Motorola Razr con TIM per San Valentino: come provare a vincerlo (Di martedì 11 febbraio 2020) Inutile negarlo, il Motorola Razr sta catalizzando l'attenzione di numerosi utenti interessati proprio al dispositivo flessibile. Il suo costo non è certo esiguo, ossia circa 1600 euro, ma ora è possibile pure puntare a vincere il nuovo hardware con TIM, unico operatore italiano a godere proprio della specifica esclusiva di vendita, naturalmente con eSIM. Il Motorola Razr è proprio il protagonista del concorso TIM Party pensato per la ricorrenza degli innamorati di San Valentino 2020. Già da adesso e fino al prossimo 19 febbraio, tutti i clienti dell'operatore avranno almeno un'occasione per provare a vincere il dispositivo flessibile e dunque ottenerlo a costo zero. Quanti sono dunque i tentativi che i clienti TIM possono sfruttare per provare a portare a casa il Motorola Razr? In base all'anzianità di permanenza con il vettore mobile, gli utenti avranno più o meno possibilità ... optimaitalia

