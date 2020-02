Il Mattino: Giua verrà messo a riflettere per un turno (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Mattino torna oggi sulla vicenda che ha fatto discutere del tocco in area su Milik giudicato non sanzionabile da Giua che si è rifiutato di andare a visionare l’azione al Var. Parla soprattutto di una sospensione per Giua non è una vera e propria sospensione punitiva, ma sia pure solo per “opportunità”, l’arbitro Giua verrà messo a riflettere per un turno di campionato. O dirottato a qualche ruolo di secondo piano L’errore dell’arbitro non è stato tanto quello di non aver ravvisato il fallo, ma di aver ignorato il regolamento che impone di andare a verificare al Var i contatti bassi in area di rigore, invece di insistere ripetendo “Ho visto io” Motivo per cui, probabilmente, verrà, tenuto a riposo. L'articolo Il Mattino: Giua verrà messo a riflettere per un turno ilNapolista. ilnapolista

