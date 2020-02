Giorgio Tirabassi: “Molti miei colleghi sono analfabeti, in televisione si urla” (Di martedì 11 febbraio 2020) Giorgio Tirabassi si è raccontato al settimanale VeroTv in una lunga intervista, dove ha scelto di parlare del suo rapporto con i colleghi e di come vede il mondo della televisione. “Alcuni miei colleghi non hanno passione” Tirabassi ha risposto con estrema trasparenza alle domande che gli sono state rivolte, svelando anche quello che è il suo pensiero critico in merito al comportamento di alcuni colleghi attori: “Fosse per me un attore dovrebbe mostrarsi solo nei film i cui recita o sul palcoscenico di teatro. Molti sono interessati solo alla popolarità, purtroppo, e sono quasi analfabeti. Non hanno passione, ecco perché non imparano niente”. Poi continua: “Quando ho iniziato questo lavoro, si sapeva di andare a braccetto con la povertà, oggi, invece, vogliono tutti svoltare”. Sulla televisione: “Non mi piace la televisione, la ... velvetgossip

