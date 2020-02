Donna partorisce in aereo con l’aiuto di un medico tra i passeggeri: “Una grande emozione” (Di martedì 11 febbraio 2020) Il lieto evento su un volo Doha-Bangkok della compagnia Qatar Airways. Alena Fedchenko, medico otorinolaringoiatra ucraina, ha raccontato che l’equipaggio aveva chiesto aiuto perché una Donna stava per partorire: “Ero preoccupata che qualcosa potesse andare storto ma invece è andato tutto liscio”, ha spiegato aggiungendo che dopo il parto l'aereo è atterrato a Calcutta per portare in ospedale mamma e neonato. fanpage

massidanu : @FrancescaMinie3 @___Dan___96 @michelechiscusa Quando c'era la clava o la preistoria esisteva pure la donna, è la d… - EusapiaMaria : RT @andreait73: @valerioclaudi @Sagitta11232071 @EusapiaMaria @pbersani Certo.. racconta in Africa che in italia danno 35 euro al giorno e… - andreait73 : @valerioclaudi @Sagitta11232071 @EusapiaMaria @pbersani Certo.. racconta in Africa che in italia danno 35 euro al g… -