Dead Cells: The Bad Seed si mostra in un ispirato trailer di lancio animato (Di martedì 11 febbraio 2020) Ottime notizie per tutti i fan di Dead Cells! Il primo DLC a pagamento, The Bad Seed, è finalmente disponibile. Il contenuto porta in gioco due nuovi biomi, un nuovo boss e molto altro.The Bad Seed è più precisamente il lavoro di Evil Empire - lo studio formato dall'ex staff di Motion Twin appositamente per continuare a lavorare su Dead Cells - e la sua caratteristica principale è la presenza di due nuovi biomi, destinati a offrire agli avventurieri nuove scelte di percorso, "assicurando che tutti i giocatori, indipendentemente dal loro livello, possano goderne".Verrà aggiunto Arboretum, descritto come "un paradiso lussureggiante per creature ingannevolmente adorabili", e un insediamento noto come The Swamp. Leggi altro... eurogamer

