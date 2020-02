Coronavirus, a Hong Kong condominio in quarantena: “Possibile trasmissione attraverso i tubi” (Di martedì 11 febbraio 2020) A Hong Kong il Ministero della Salute ha deciso di mettere in quarantena un intero condominio dopo che due residenti sono stati trovati positivi al Coronavirus 2019-nCoV. La preoccupazione è che il virus possa trasmettersi attraverso le tubature o gli scarichi degli edifici: "Al momento non siamo ancora riusciti a risalire alla causa del contagio, per cui consideriamo tutte le ipotesi". fanpage

