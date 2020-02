“Cinema al Maxxi”: sette anni per una settima arte che è un universo in continua espansione (Di martedì 11 febbraio 2020) Capolavori trascurati dalla distribuzione mainstream, cinema della realtà ad opera di autrici del passato e di oggi, eventi speciali, documentari sull’arte e sui grandi attori più un festival dedicato al documentario italiano, anteprime, restauri, presenza di registi e di attori. É tutto questo è molto altro ancora Cinema al Maxxi, la manifestazione che porta la settima arte in un museo di arte moderna e contemporanea, la splendida, luminosa e iper attiva struttura progettata per Roma da Zara Hadid che festaeggia i suoi primi dieci anni.Inizia domani fino al 29 marzo prossimo ed è curata - per il settimo anno di seguito - da Mario Sesti che è riuscito a farla consolidare come uno dei più importanti e attesi appuntamenti del panorama culturale della Capitale, facendo registrare un crescente interesse da parte del pubblico. Grazie a ... huffingtonpost

