Bimba di quattro mesi è guarita dal coronavirus: è la più piccola a sconfiggerlo (Di martedì 11 febbraio 2020) Una Bimba di quattro mesi è guarita dal coronavirus. La piccola è stata dimessa dall’ospedale nella provincia di Hainan, nel sud della Cina.L’ospedale popolare Haikou, nella capitale della provincia, ha confermato si tratta della più giovane paziente della provincia con malattia polmonare causata dal nuovo coronavirus.La neonata era tornata ad Haikou dopo aver viaggiato con la sua famiglia nella città di Xiaogan, una città nella provincia di Hubei (dove si trova Wuhan, città al centro dell’epidemia), e ha ricevuto la diagnosi di infezione da nuovo coronavirus il 27 gennaio, quando aveva solo tre mesi. Fino a lunedì la provincia ha riportato 142 casi confermati dal nuovo coronavirus, con tre morti. In totale 19 persone sono state dimesse dall’ospedale dopo essere guarite. huffingtonpost

