Ragazza muore per un tumore a 15 anni: i medici non le avevano creduto (Di lunedì 10 febbraio 2020) La storia di Alana Finlayson, 15enne scozzese morta a seguito di un tumore al cervello, lo stesso che 19 mesi prima aveva ucciso il padre. Un dolore che la giovane aveva provato a raccontare, ma che i medici avevano classificato come un tentativo di attirare l’attenzione. Morta a 15 anni per tumore Dolore su dolore, in questo caso non sufficientemente ascoltato. Questa è la storia di Alana Finlayson, 15enne scozzese morta nel maggio 2019 a seguito di un tumore al cervello, lasciando nello sconforto la madre Linda, di 51 anni. Non un tumore come tanti, ma lo stesso che 19 mesi prima aveva ucciso il padre Paul, causando la disperazione della giovane – per i medici eccessiva e non giustificata. Ora la madre Linda ha deciso di raccontare la tragedia alla stampa locale, per esaudire l’ultimo desiderio della figlia: “Mamma, fai sapere a tutti quello che è successo, così che non ... notizie

