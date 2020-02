Onu: problema locuste in Africa è serio

Il sottosegretario gli Affari umanitari Onu, Mark Lowcock, si dice preoccupato per l'invasione diche ha colpito i Paesi dell'orientale ed esorta la comunità internazionale a fare donazioni per aiutarli. "Ci sono 13 milioni di persone che sono in una situazione di insicurezza alimentare e di questi 10 mln sono in zone colpite dalle",dice Lowcock,che di recente ha stanziato 10 mln di dollari di fondi per affrontare la crisi. "Senza una risposta rapida - aggiunge avremo un grossopiù avanti".(Di martedì 11 febbraio 2020)