Morgan contro Bugo dalla D’Urso: “Adesso esiste, gli ho fatto un favore” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Morgan contro Bugo dalla D'Urso domenica 9 febbraio. A Festival concluso, Live Non è La D'Urso ospita Morgan che parla ancora una volta di Bugo, della cover eseguita male e del motivo che l'ha spinto a cambiare il testo di Sincero, insultando il suo amico sul palco dell'Ariston e portando la coppia alla squalifica dal Festival. Racconta episodi accaduti prima del Festival e malumori generali, parla di una riunione con il manager di Bugo e in diretta TV arriva la diffida di Valerio Soave. A Morgan l'esibizione con Bugo nella serata Cover proprio non è andata giù. L'arrangiamento, poi la performance, una serata da dimenticare per Morgan che riassume le difficoltà riscontrate in un'intervista con Barbara D'Urso, gettatasi a capofila nella polemica. “Barbara sei bellissima, ti volevo raccontare la verità di quello che è successo, non si sono capite le dinamiche di quella sera, ... optimaitalia

