Morgan a Live Non è la D’Urso Bugo l’ho fatto esistere io (Di lunedì 10 febbraio 2020) Morgan è stato ospite a “Live non è la D’Urso” dice: “Ho portato Bugo a Sanremo e l’ho fatto esistere”. “Non abbiamo litigato ci hanno fatto litigare”, il cantante e musicista prova a fare chiarezza su quanto accaduto e attribuisce parte delle responsabilità al manager del suo collega, Valerio Soave: “Lui e Bugo si sono posti in modo prepotente nei miei confronti”. “Hanno fatto di tutto. Io ero lì senza contratto. Non ho mai provato Morgan, volevo solo fare l’arrangiamento della canzone di Sergio Endrigo”. Secondo Morgan, Bugo avrebbe fatto il “terrorista” nei suoi confronti rovinandogli il pezzo e cancellando il suo arrangiamento. Durante l’intervista, inoltre, viene mandato in onda il dietro le quinte nel quale i due artisti discutono animatamente prima di esibirsi sul palco del Festival. Dal filmato è ... musicaetesti.myblog

MonicaGeller___ : RT @femiizzy: per la prima volta nella mia vita ieri sera ho guardato live non è la d’urso perché c’era Morgan e come cazzo fate a guardare… - femiizzy : per la prima volta nella mia vita ieri sera ho guardato live non è la d’urso perché c’era Morgan e come cazzo fate… -