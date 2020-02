L’intelligenza artificiale a scuola di fisica quantistica (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’intelligenza artificiale chiede aiuto alla fisica quantistica: tre centri di ricerca russi hanno messo a punto una rete neurale specializzata nel prevedere il comportamento di sistemi quantistici e individuare i migliori candidati per costruire i futuri computer basati sulle proprietà della fisica quantistica. Il risultato, pubblicato sul New Journal of Physics, si deve ai ricercatori dell’Istituto di fisica e tecnologia di Mosca, dell’Istituto di fisica e tecnologia di Valiev e dell’Università Itmo. La creazione di computer quantistici è costosa, richiede molto tempo e, rilevano i fisici russi, non è sempre garantito che i dispositivi risultanti siano più veloci di quelli tradizionali. Quindi è cruciale avere a disposizione strumenti che riescano a prevedere se un determinato dispositivo quantistico sarà davvero efficace. I ricercatori hanno così ... meteoweb.eu

Linkiesta : A svelare l’epidemia cinese è stata la tecnologia della canadese BlueDot che ha anticipato governi e media. Il segn… - Europarl_IT : L’intelligenza artificiale influenza tantissimi aspetti della nostra vita quotidiana - ma quali sono i rischi? Sco… - Rvaticanaitalia : 'L'intelligenza artificiale ci riguarda da vicino e segna un cambiamento d'epoca'. A fine febbraio in Vaticano work… -