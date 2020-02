“Juve, riflessione in atto. Una parte dello spogliatoio ha chiesto Allegri”: ecco cosa c’è di vero (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona, a caldo, qualcuno lo ha invocato. Forse più per rabbia, per delusione, perché “con lui queste gare non le avremmo perse”. Oggi però, a freddo, due giorni dopo lo stop del Bentegodi, il nome di Massimiliano Allegri è tornato a farsi forza con insistenza. E, a tal proposito, tante cose fanno pensare: è ancora sotto contratto con la Juventus, ad esempio, ma soprattutto non ha – volutamente – scelto nessun’altra panchina in questa stagione. Che non sia davvero una volontà nata dalla possibilità di un ritorno? Difficile, improbabile. Non impossibile perché, si sa, nel calcio non è una parola esistente. Oggi, l’edizione odierna di Repubblica ha tirato fuori il nome di Allegri, ma come semplice ‘desiderio’ di diversi tifosi. Magari, tanti di loro, erano gli stessi che non vedevano l’ora ... calcioweb.eu

