Ingegnere e data scientist in Belgio: “L’Italia non mi ha dato quello che meritavo. L’amore per me stessa mi fa restare qui” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Ho cercato lavoro in Italia ma o ero troppo qualificata o avevo poca esperienza. In più, le poche posizioni per cui andavo bene erano a malapena retribuite. L’Italia mi ha formata come pochi sistemi educativi al mondo avrebbero potuto fare ma non è in grado di darmi le stesse opportunità del Belgio”. Quando otto anni fa ha lasciato Avola, il comune siracusano in cui è cresciuta, Paola Masuzzo – oggi data scientist a Ghent – ha annusato bene l’aria per portarsi dietro un po’ del profumo di mandorle e vino di casa sua. Aveva 26 anni, una laurea in Ingegneria elettronica all’Università di Catania e una specialistica in Ingegneria Biomedica alla Sapienza di Roma, finita con una tesi magistrale nei laboratori dell’Università dello Utah – negli Usa. Ma l’Italia non aveva niente da offrirle. “Dopo la laurea sono rientrata a Roma e ho iniziato a cercare lavoro, aperta ... ilfattoquotidiano

