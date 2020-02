Gianni Morandi prende le difese di Achille Lauro “SI mi piace” (Di lunedì 10 febbraio 2020) IL festival è terminato sabato ma no le polemiche. Uno dei personaggi più criticati di questo Festival di Sanremo 2020 è stato proprio lui, Achille Lauro. I suoi look eccentrici e diversi di sera in sera, nella rappresentazione di personaggi della cultura mondiale come: San Francesco, Ziggy Sturdust e la Marchesa Luisa Casati, ha lasciato spazio a molte controversie. Critiche e commenti non sono mancati,ma questa volta arriva una nota positiva a favore dell’eccentrico artista, infatti c’è anche chi ha apprezzato. Un’importante cantante, cantautore e icona della musica italiana per eccellenza, giunge in sua difesa. Gianni Morandi difende Achille Lauro tramite social da facebook con un’affermazione molto forte :”sveglia il mondo sta cambiando!” a questo commento ci sono state molteplici risposte positive e non. A questo un fan di Morandi ... bigodino

repubblica : Gianni Morandi festeggia la 'sua' statuetta: nel miglior film c'è un suo brano - Agenzia_Ansa : #Oscar2020 #GianniMorandi, mi chiamano come se avessi vinto io Il suo brano 'In ginocchio da te' è nella colonna so… - SirDistruggere : Intanto Gianni Morandi su Facebook. -