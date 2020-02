Elettra Lamborghini non va a Domenica In per non incontrare la Lucarelli (Di lunedì 10 febbraio 2020) Elettra Lamborghini era attesa a “Domenica In”, ma la cantante ha deciso di disertare l’appuntamento a pochi minuti dal previsto ingresso in scena. Il motivo? La presenza della giornalista Selvaggia Lucarelli colpevole, secondo la Lamborghini, di averla aspramente criticata nei giorni della kermesse canora. «Era vestita con un abito tutto d’oro, ma ha l’asciato l’Ariston e se n’è andata», annuncia Mara Venier. «Ha scelto di non presentarsi per la presenza di Selvaggia Lucarelli», aggiungono in sala. La Lucarelli non ha perso occasione per criticarla: «Se decidi di fare questo mestiere devi affrontare i giornalisti, aveva una canzone mediocre e doveva puntare sulla simpatia e sull’autocritica invece di scappare». Sul caso è intervenuto anche Francesco Facchinetti: «L’ufficio stampa di Elettra Lamborghini ha tempo fino al termine della ... people24.myblog

