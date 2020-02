Barbara d’Urso da Pomeriggio 5 su Francesco Gabbani: “Ho partecipato al tuo video, manco un grazie” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si parla di Sanremo a tutto tondo nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 10 febbraio 2020. Dal collegamento con Taranto dove ci sono amici e parenti di Diodato, alle ultime notizie sul caso Morgan-Bugo. In studio tra gli ospiti anche Lisa, per raccontare il suo rammarico per l’esclusione dal Festival di Sanremo…Ma quello che ha catturato l’attenzione del pubblico a un certo punto, è stata una battuta di Barbara d’Urso su Francesco Gabbani. Si parlava del suo secondo posto a Sanremo ma Barbara ha lanciato una bella frecciata al secondo classificato ( che probabilmente potrà rimediare solo con una bella d’Urso intervista nei salotti della conduttrice). Ma qual è il video al quale la d’Urso si riferiva? Su Youtube ha solo 70 mila visualizzazioni ma magari, dopo questo “spot” ne farà qualcuna in più, visto anche il grandissimo ... ultimenotizieflash

