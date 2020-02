VIDEO Andrea Dovizioso, MotoGP: “Questo è il primo Test, aspetto quelli in Qatar” (Di domenica 9 febbraio 2020) Andrea Dovizioso non è riuscito a brillare a livello cronometrico nei Test MotoGP a Sepang ma il centauro della Ducati non è poi così lontano dagli altri sul passo. Il forlivese non si accontenta comunque di quanto fatto in questi giorni come ha dichiarato ai microfoni di Sky: “Questo è il primo Test, siamo in Malesia. Spero di capirci di più in Qatar, in Malesia si fanno buone prove ma le condizioni sono estreme“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Andrea Dovizioso. VIDEO Andrea Dovizioso, DICHIARAZIONI Test MotoGP: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MotoGP stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo oasport

