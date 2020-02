Spal-Sassuolo 1-2, la squadra di De Zerbi “Boga” la difesa di Semplici. Le pagelle di CalcioWeb (Di domenica 9 febbraio 2020) Spal-Sassuolo – Colpaccio del Sassuolo a Ferrara contro la Spal. I neroverdi rimontano e vincono 1-2, inguaiando i biancoazzurri. Primo tempo giocato meglio dalla squadra di Semplici. Tanti errori per l’undici di De Zerbi. La Spal passa grazie ad un’indecisione dell’accoppiata Consigli-Obiang, Bonifazi ringrazia e appoggia in rete di testa. Di Francesco sfiora il raddoppio, Berardi prova ad impensierire Berisha ma con scarsi risultati. Nella ripresa De Zerbi si gioca la carta Defrel e il Sassuolo migliora la manovra offensiva. Una clamorosa ingenuità di Tomovic regala il pareggio ai neroverdi. Il difensore serbo entra in scivolata su Boga e causa il calcio di rigore. Dal dischetto va Caputo che spiazza Berisha. Consigli devia sul palo il tiro di Murgia, incuneatosi in area. Allo scoccare del 90° Berardi pesca in area Boga e il gioiellino del Sassuolo di ... calcioweb.eu

